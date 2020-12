WHO: Vær i aktivitet under pandemien

I oppdaterte retningslinjer om fysisk aktivitet, understreker WHO at fysisk aktivitet er essensielt for både fysisk og mental helse.

– WHO oppfordrer alle til å holde seg aktive gjennom koronapandemien, sier Rüdiger Krech, WHOs leder for helsefremmende tiltak.

– Om vi ikke holder oss i aktivitet, risikerer vi å skape en ny pandemi med dårlig helse, som resultat av stillesittingen, heter det videre.

Det er fortsatt ingen definitive tall for i hvilken grad pandemien har påvirket den fysiske aktiviteten, men nedstengninger, begrenset bevegelsesfrihet, stengte treningssentre og andre tiltak har tvunget mange folk til å holde seg hjemme og stukket kjepper i hjulene for mang en treningsrutine.

Det er urovekkende med tanke på at statistikk allerede før krisen viste at brorparten av verdens unge befolkning, og også mange voksne, ikke er aktive nok, noe som kan få store konsekvenser for den globale folkehelsa.

WHO estimerer at å få flere folk i aktivitet kan hindre opptil fem millioner dødsfall i året.