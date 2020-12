Tikhanovskaja ber Yara bryte samarbeid med hviterussisk selskap

Ifølge henne har selskapet sagt opp ansatte på grunn av demonstrasjonene mot president Aleksandr Lukasjenkos regime.

– 55 sparket, 8 flyktet utenlands og til sammen mer enn 330 dager i arresten. Dette er hvordan det statlige selskapet Belaruskali behandler sine streikende ansatte og bryter menneskerettigheter, skriver Tikhanovskaja.

Hun ber norske Yara, tyske Eickhoff og østerrikske Teufelberger om å «vurdere forholdet til de hviterussiske selskapene og regimet».

Yara skrev onsdag i en pressemelding at de er bekymret over situasjonen i Hviterussland. Videre heter det at de i jevnlig dialog med Belaruskali de siste månedene har uttrykt bekymring rundt rettighetene til selskapets ansatte og hvordan arbeidstakerne blir ivaretatt.

Yara kjøper pottaske, eller kaliumkarbonat, av Belaruskali.