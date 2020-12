Iran har løslatt spiondømt britisk-australsk akademiker

Irans statlige TV-kanal IRIB meldte onsdag 33 år gamle Kylie Moore-Gilbert ble løslatt i bytte mot tre iranske fanger i utlandet.

Det australske utenriksdepartementet har ikke offentliggjort noen detaljer rundt hvorfor eller hvordan hun ble løslatt. Akademikeren ble pågrepet i september 2018 og sendt til Evin-fengselet i Teheran.

Hun underviste midtøstenstudier ved Melbourne-universitetet i Australia og ble pågrepet på flyplassen i Teheran da hun skulle forlate landet etter en konferanse.

Avviser anklagene

Moore-Gilbert ble dømt til fengsel i ti år for spionasje. Både hun og australske myndigheter har benektet anklagene.

I en uttalelse sier hun at hun fortsatt kun har «respekt, kjærlighet og beundring for den storartede nasjonen Iran» og landets folk, og at det er bittersøtt å forlate landet, tross «uretten» hun har blitt utsatt for.

– Jeg kom til Iran som en venn og med vennlige hensikter og forlater Iran med ikke bare den samme meningen, men en styrket en, sier hun.

Flere pågripelser

Moore-Gilbert er en av flere vestlige som de siste årene er pågrepet og fengslet for spionasje i Iran. Menneskerettighetsaktivister og FN-etterforskere mener Iran systematisk prøver å utnytte fengslingene for penger eller innflytelse i forhandlinger med Vesten, noe Iran benekter.

Moore-Gilbert har i brev til Australias statsminister skrevet at hun har blitt fengslet som et pressmiddel mot den australske regjeringen.

Om de tre iranerne som ble løslatt i bytte, opplyser kanalen at de var fengslet for å prøve å omgå sanksjoner mot Iran. Viseutenriksminister Abbas Araghchi tok dem imot på flyplassen.