Et coronadødsfall hvert 40. sekund i USA

Tallet på coronarelaterte dødsfall steg tirsdag med 2.157, noe som tilsvarer et dødsfall hvert 40. sekund, ifølge Reuters.

Ytterligere 170.000 amerikanere har fått påvist coronasmitte det siste døgnet, og eksperter frykter at thanksgiving-feiringen kan resultere i opptil 1 million nye smittetilfeller.

Nærmere 13 millioner amerikanere har hittil fått påvist smitte under pandemien, og for drøyt 266.000 av dem har det endt med døden.

USA har nå 80 coronadødsfall per 100.000 innbyggere, mens Norge til sammenligning har seks.

Hvert liv som ble reddet kostet seks millioner dollar



Franske forskere har regnet seg fram til at USA brukte 169 milliarder dollar på å redde anslagsvis 29.000 mennesker fra coronadødsfall mellom mars og mai.

Det gir en prislapp på 6 millioner dollar, like over 50 millioner kroner, per liv som ble spart.

Regnestykket baserer seg på et anslag om at ytterligere 29.000 amerikanere ville ha mistet livet i perioden mars til mai hvis det ikke var for coronatiltakene.

– Guvernører reddet liv med den ene hånden, og reduserte den økonomiske aktiviteten med den andre, sier Jean-Noel Barrot, professor ved økonomiskolen HEC i Paris.