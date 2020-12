Iran advarer Sverige mot innblanding i saken mot dødsdømt

Ifølge svenske Amnesty kan henrettelsen av Djalali nå være nært forestående, etter at han tidligere i uka fikk ringe sin kone for å ta farvel.

– Han sa han neppe kommer til å kunne ringe meg igjen, fortalte Vida Mehrannia etter samtalen med ektemannen tirsdag morgen.

Djalali fortale under samtalen at han skulle flyttes til et annet fengsel og sitte på isolat mens han ventet på straffen.

Svensk protest

Sveriges utenriksminister Ann Linde ringte tirsdag sin iranske motpart Mohammad Javad Zarif i et forsøk på å stanse henrettelsen, noe hun selv opplyste om på Twitter.

– Sverige tar avstand fra dødsstraff og arbeider for at dommen mot Djalali ikke blir iverksatt, tvitret hun.

Om Linde fikk noe løfte fra Zarif under samtalen, er ikke kjent, men en talsmann for iransk UD advarte kort tid etter Sverige mot å blande seg inn i saken.

Uavhengig

– Det iranske rettsvesenet er uavhengig, og all innblanding i domfellelser og iverksettelse av dommer blir avvist som uakseptable, sa talsmannen Saeed Khatibzadeh.

Khatibzadeh hevdet videre at Sveriges opplysninger i saken er «mangelfulle og uriktige», men gikk ikke i detalj på dette.

Mossad-likvidasjon

Djalali arbeidet tidligere som forsker i katastrofemedisin ved Karolinska Institutet utenfor Stockholm.

Da han i 2016 besøkte Iran for å forelese, ble han pågrepet av landets sikkerhetstjeneste.

I 2017 fant en iransk domstol ham skyldig i å ha gitt opplysninger om to iranske atomforskere til den israelske etterretningstjenesten Mossad. De to atomforskerne ble senere likvidert.

Sverige innvilget ham svensk statsborgerskap i februar 2018.