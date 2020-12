Spisesteder, skoler og barnehager vil bli stengt fram til 21. desember, og det samme vil treningssentre, kjøpesentre og kasinoer, opplyser helseminister Kostadin Angelov.

Kirker og andre gudshus får holde åpent, og det samme får teatre dersom de nøyer seg med å fylle salen til 30 prosent, sier han.

Nærmere 130.000 har fått påvist coronasmitte i Bulgaria, der viruset til nå har krevd drøyt 3.200 liv.

Landets helsevesen sliter tungt, og over 2.000 leger og sykepleiere er blant de mange som er smittet.

EU-topp advarer mot å lette på coronatiltak for tidlig

Europeiske land bør ikke lette på coronarestriksjonen for tidlig, sier EU-topp Ursula von der Leyen. Hun advarer mot en ny smittebølge til jul.

– Vi må lære fra i sommer og unngå å gjenta feilene med å åpne opp for raskt, sier von der Leyen onsdag.

I førjulstiden har enkelte land begynt å lette på tiltak som er innført for å bekjempe pandemien, inkludert krav om at folk holder seg hjemme.

– Hvis vi åpner opp for mye for raskt, risikerer vi en tredje bølge etter jul. For flere uker siden sa vi at denne julen blir annerledes. Og ja, den blir stillere, sier EU-kommisjonens leder.

Frankrike åpner opp, Tyskland letter på restriksjoner



Frankrikes president Emmanuel Macron sa tirsdag kveld at butikker kunne åpne lørdag og at kravet om å holde seg inne blir erstattet av et portforbud om natten fra 15. desember.



De 16 tyske delstatene er enige om mindre inngripende tiltak for resten av desember enn det som først var foreslått. Fra lille julaften til første nyttårsdag er det lov å samles i grupper på opptil ti personer. Fram til det er grensen fem personer.

I den siste oppdateringen fra EUs smittevernbyrå (ECDC) beskrives situasjonen i de fleste landene – inkludert Frankrike og Tysk land – som «svært bekymringsfull».