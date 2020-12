Minst fire migranter døde etter at båt kantret ved Kanariøyene

Redningsmannskaper lette onsdag etter flere ofre for ulykken som skjedde utenfor fiskerlandsbyen Orzola kvelden før.

En talskvinne for redningstjenesten sier at fem av dem om bord tok seg til land på egen hånd, mens 15 andre ble reddet.

Lederen for redningstjenesten på Lanzarote sier 28 personer overlevde, og at fire døde er funnet. Det fryktes at ytterligere tre er døde.

Over 18.000 migranter har kommet til Kanariøyene fra Afrika det siste året, to tredeler av dem de siste månedene.

Regjeringen kunngjorde i forrige uke planer om leirer for 7.000 mennesker og en diplomatisk offensiv i flere land i Vest-Afrika for å forsøke å bremse migrasjonen.