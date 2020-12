Det er i New York Times at hertuginnen skriver om opplevelsen som skjedde i juli.

Hun forteller at det hele startet som en vanlig morgen, men etter hvert begynte Meghan å kjenne på krampe i magen. Noe var galt. Hun skjønte at hun mistet sitt andre barn, mens hun holdt sitt første barn i armene.

«Timer senere lå jeg i en sykeseng og holdt ektemannen mins hånd. Jeg kjente håndflaten og kysset knokene hans, våte av begges tårer», skriver hertuginnen.

Samtidig prøver hun å forestille seg hvordan paret skal komme seg videre etter hendelsen.

Meghan skriver om tapene mange har opplevd i år, og trekker frem coronapandemien og svarte mennesker som ble drept av politiet i USA. Hun oppfordrer folk til å ta vare på hverandre og spørre «Går det bra med deg?»

«Å miste et barn betyr å bære en nesten uutholdelig sorg. Det er opplevd av mange, men snakket om av få. I smerten av tapet vårt innså ektemannen min og jeg at i et rom med 100 kvinner, har ti til 20 av dem opplevd spontanabort. Likevel forblir samtalen tabu, full av uberettiget skam, og en evig sirkel av ensom sorg», skriver Meghan i innlegget i New York Times.

Innlegget har tittelen «Tapene vi deler».

Prins Harry og Hertuginne Meghan giftet seg i mai 2018. Paret fikk sitt første barn, Archie, 6. mai 2019.

Det har vært et turbulent år for paret etter at de i januar kunngjorde at de trekker seg tilbake fra fremste rekke i det britiske kongehuset

– Vi har til hensikt å tre tilbake som fremstående medlemmer av kongefamilien og arbeide for å kunne bli økonomisk uavhengige, mens vi fortsetter å støtte dronningen fullt ut, het det i en uttalelse fra paret.