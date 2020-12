Samme dag som Russland gjorde det kjent at deres vaksinekandidat Sputnik V var hele 95 prosent effektiv, svarte Kreml også på spørsmål om presidenten selv hadde tatt vaksinen. Det er flere måneder siden han annonserte at den var den første godkjente vaksinen mot covid-19 og at hans egen datter hadde tatt den.

Kreml: – Umulig

Kreml mener det er umulig for presidenten å ta vaksinen, da den fortsatt er under siste test-fase.

– Presidenten kan ikke ta en usertifisert vaksine , sa hans talsmann Dmitrij Peskov under et pressemøte ifølge CNN. Han utdypet ikke hva forskjellen på om vaksinen var godkjent eller sertifisert, men utdypet følgende:

– Massevaksinasjonen har ikke startet ennå. Og, selvfølgelig kan ikke statslederen ta del i vaksineringen som frivillig. Det er umulig, sa han.

Peskov fastholder at vaksinens siste testfase snart vil være over og at presidenten vil informere befolkningen om han kommer til å ta vaksinen, «dersom han vurderer det nødvendig».

Ifølge nyhetsbyrået Tass er det nå 120.000 doser av vaksinen i omløp på det sivile markedet.

Del av risikogruppen

Putin er 68 år gammel og dermed ansett som en del av risikogruppen. Ifølge Tass begynte man med vaksinetester av frivillige fra 60 år og oppover 28. oktober.

Tidligere har foreløpige resultater vist at vaksinen var 92 prosent effektiv. 42 dager etter at første dose av vaksinen ble satt, viser resultatene en treffsikkerhet på 95 prosent, opplyser det russiske helsedepartementet.

Fakta: Disse elleve covid-19-vaksinene er i siste testfase Elleve vaksiner mot covid-19 er nå i fase tre av testingen, ifølge Legemiddelverkets oversikt. Fase tre er siste nivå før vaksinene sendes til godkjenning, og vaksinene testes på flere tusen personer. Tre vaksiner er nå til godkjenning i EU, mens testingen fortsatt pågår. Vaksiner med inaktivert virus: * Sinovac (Kina og andre) * Sinopharm (Beijing) * Sinopharm (Wuhan) * Bharat (India) Disse vaksinene består av covid-19-virus som er drept. Viruset gir ikke sykdom, men stimulerer kroppen til å lage antistoffer mot covid-19. Vaksiner som inneholder deler av virus: * Novavax (USA) Vaksinen inneholder biter av covid-19-viruset. Den gir ikke sykdom, men kroppen stimuleres til å lage antistoffer mot covid-19. Vaktorvaksiner (ikke replikerende): * Astra Zeneca og Oxford (Storbritannia). Godkjenningsprosessen pågår i EU * Sputnik (Russland) * CanSino (Kina) * Johnson & Johnson (Janssen) (USA) Disse vaksinene inneholder ikke covid-19-virus, men en annen type virus der man har satt inn deler av arvestoffet fra covid-19. Viruset kommer seg inn i cellene i kroppen og får dem til å produsere spikeproteinet til covid-19-viruset. Kroppen oppfatter proteinet som fremmed og lager antistoffer som også fungerer mot coronaviruset. mRNA-vaksiner: * BioNTech og Pfizer (Tyskland, USA) Godkjenningsprosessen pågår i EU. * Moderna NIAID (USA) Godkjenningsprosessen pågår i EU. Disse vaksinene inneholder mRNA (arvestoff) innpakket i små fettpartikler som cellene i kroppen tar opp. Cellene leser mRNA-koden og danner såkalte spike-proteiner av samme type som coronaviruset har. Kroppen oppfatter proteinet som fremmed og lager antistoffer som også fungerer mot koronaviruset. Denne vaksinetypen er aldri brukt på mennesker før. (Kilde: Legemiddelverket)

Den er da på høyde med de to amerikanske vaksinekandidatene fra Moderna og Pfizer/BioNTech som begge også er om lag 95 prosent effektive. Den britiske kandidaten fra Astra Zeneca er 70 prosent effektiv ved første dose.

Sputnik-vaksinen skal også kunne tåle å lagres på temperaturer på 2-8 grader, som er omtrent det samme som Astra Zeneca-vaksinen. Vaksinen fra Pfizer og BioNTech må til sammenligning lagres på -70 grader.