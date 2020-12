Fauci har hatt kontakt med Biden

Fauci sier videre at han ikke har hatt grundige diskusjoner med Biden-apparatet ennå, men at han ser fram til det, melder kanalen.

Han understreker at han håper å få bli sittende i jobben også under Biden. 79 år gamle Fauci har jobbet for den amerikanske regjeringen siden 1984 og gitt råd til seks presidenter.

Biden sa tidligere tirsdag til reportere at apparatet hans hadde vært i kontakt med Fauci og la til at «han har vært veldig, veldig hjelpsom».