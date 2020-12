Redd Barna: Rike land snur ryggen til Afghanistans barn

Beløpet som ble lovet inn under tirsdagens giverlandskonferanse, var betydelig lavere enn de 15,2 milliardene som ble lovet for fire år siden, og det tilsvarer rundt 107 milliarder kroner.

Redd Barnas Afghanistan-sjef Chris Nyamandi sier dette er langt fra det som kreves for å håndtere stadig større humanitære behov etter fire år med konflikt, som nå er blitt forverret av koronapandemien.

– Et forferdelig år

– Det har vært et forferdelig år for barna i Afghanistan. Nesten 1.900 har blitt drept eller skadd i 2020. Skolene deres har blitt angrepet, og universiteter også. Ikke engang sykehus og klinikker har blitt spart, sier han.

Samtidig kan bistanden bli enda mindre etter hvert. Norge truer med å redusere potten etter 2024 hvis fredssamtalene og innsatsen mot korrupsjon svikter.

Samtidig har flere store donorer gjort som Norge og knyttet nye betingelser til hjelpen.

Iskald vinter

Nyamandi sier at koronapandemien nå fører til enda mer lidelse for det afghanske folket.

– De bitre vintermånedene ligger foran oss, og vi er bekymret for at dette vil ramme familier som er blitt hjemløse som følge av konflikten og tvunget til å leve i midlertidige leirer uten tilstrekkelig beskyttelse mot den iskalde vinteren, sier han.

Nyamandi legger til at også matmangel er en stor bekymring.

– Derfor er det vanskelig å forstå at tross en dramatisk og urovekkende økning i humanitære behov, har rike nasjoner gitt mindre enn før for å bote på lidelsene og legge til rette for en bedre framtid for barna i Afghanistan, sier han.