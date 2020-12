Koronasmitte hos mink i Polen

Forskerne undersøkte 91 mink fra farmer for koronavirus og påviste virussmitte hos åtte av dyrene. Det er første gang viruset er påvist hos polsk mink, ifølge forskerne.

Studien ble utført av forskere fra det medisinske universitetet i Gdansk og universitetet i Gdansk, i samarbeid med veterinærer.

Uttalelsen kommer to dager etter at den franske regjeringen kunngjorde at de har beordret avliving av all mink i én av landets farmer, etter at en analyse viste at en mutert form av koronaviruset var i sirkulasjon blant dyrene.

I Danmark ble alle mink i landet beordret avlivet etter at et mutert koronavirus smittet over fra mink til mennesker.