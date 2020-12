Spania lover gratis koronavaksine

Vaksinering kan begynne så snart landets legemiddelbyrå godkjenner en vaksine til bruk. Det vil trolig skje i januar, sier helseminister Salvador Illa.

Først ut er beboere og personale i landets pleiehjem, før særdeles sårbart helsepersonell følger etter. Deretter vil vaksinen tilbys til andre helsearbeidere.

Håpet er at 2,5 millioner mennesker i landet kan være vaksinert innen mars. Planen definerer også 18 andre grupper som bør prioriteres fram til juli. Illa sier at regjeringen har prioritert basert på sårbarhet for covid-19, risiko for smitte, sosial og økonomiske følger av en potensiell infeksjon og faren for å spre smitten videre.

Spania, som har 47 millioner innbyggere, er blant landene som har blitt hardest rammet av pandemien i Europa. Til nå er om lag 1,6 millioner smittetilfeller registrert, og landet har mer enn 43.000 koronadødsfall.