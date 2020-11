Valget i Nevada godkjent

Biden vant Nevada med 33.596 flere stemmer enn president Donald Trump, det vil si 50,06 prosent mot Trumps 47,67 prosent.

Trump-kampanjen forsøkte før valget å hindre at stemmesedler ble sendt ut til statens 1,8 millioner velgere, og deretter å hindre at de 1,4 millioner forhåndsstemmene som kom inn, skulle telles.

At valget er godkjent, hindrer ikke at flere søksmål går sin gang, blant annet ett der det hevdes at tusener av folk uten stemmerett stemte.

Også valget i Georgia, Michigan og Pennsylvania er godkjent de siste dagene etter at det ikke er påvist noen tilfeller av juks av betydning, i strid med det Trump-kampanjen har hevdet.