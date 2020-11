Frankrike gjenåpner

Det siste døgnet er det registrert 458 nye koronadødsfall i Frankrike.

Ifølge helsemyndighetene har pandemien dermed kostet minst 50.237 mennesker livet, noe som tilsvarer 75 per 100.000 innbyggere.

I Norge er det til sammenligning registrert seks coronadødsfall per 100.000 innbyggere.

2.153.815 personer har hittil fått påvist coronasmitte i Frankrike, men myndighetene mener nå at smittespredningen avtar, og president Emmanuel Macron kunngjorde tirsdag at butikker får gjenåpne førstkommende lørdag.

Macron varslet også at den landsomfattende nedstengningen vil bli opphevet 15. desember, men at enkelte restriksjoner vil bli videreført for å forhindre en tredje smittebølge.

– Vi vil kunne reise rundt uten spesiell tillatelse, også mellom landets regioner, og vi kan tilbringe julen sammen med familien, sa Macron i en TV-tale.

Folk bør imidlertid unngå «meningsløse reiser», la han til.