16-åring skal ha blitt leid inn som drapsmann i Sverige

En av mennene er tiltalt for oppfordring til drapsforsøket, mens de andre to er tiltalt for medvirkning, skriver Dagens Nyheter. De skal ha gitt 16-åringen i oppdrag å utføre et drap i Järfälla nordvest for Stockholm i mai, mener aktor.

– Jeg mener 16-åringen var den som holdt i våpenet og handlet på oppdrag fra de andre. Selv nekter han straffskyld og vil ikke forklare seg, sier aktor Jenny Clemedtson til avisen. Hun mener chatter fra en dekryptert mobiltjeneste kan bevise 16-åringens rolle.

– Her beskriver andre personer at 16-åringen ville gjøre dette for å vise at han er frempå, sier Clemedtson.

«Din venn har skapt en skikkelig soldat som ser ut som en kjempesnill liten unge, ha ha», skriver en av de tiltalte i chatten.

Offeret i saken ble skutt flere ganger og ble livstruende skadd, men overlevde.