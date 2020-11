Darwins notatbøker er trolig stjålet fra Cambridge University

Den britiske forskeren fylte ut notatbøkene i 1837 etter at han kom tilbake fra reisen sin på HMS Beagle. I den ene boken tegnet han et diagram som viser flere muligheter for en arts utvikling. I 1859 publiserte han en videreutviklet versjon av denne i boken «Om artenes opprinnelse».

Biblioteket ved Cambridge anslår at notatbøkene er verdt flere millioner pund. Notatbøkene ble først oppført som savet i 2001 etter at de ble flyttet i forbindelse med en fotografering.

Det ble lenge antatt at notatbøkene ble arkivert feil i bygningen, som inneholder rundt 10 millioner bøker, kart og manuskripter, og som har et av verdens viktigste Darwin-arkiver.

Etter et omfattende søk i år, har ikke biblioteket klart å finne bøkene og konkludert med at de sannsynligvis er stjålet. Notatbøkene er oppført i Interpols database over stjålne kunstverk.