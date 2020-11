Frankrikes innenriksminister sjokkert over politiaksjon i Paris

Fransk politi gikk natt til tirsdag til aksjon for å stenge ned en teltleir for migranter som er satt opp på Republikkplassen sentralt i Paris. Bildene fra aksjonen viser at politiet gikk hardt til verks, og blant annet brukte de vold mot demonstranter.

Innenriksminister Gérald Darmanin kaller bildene «sjokkerende» og sier at han krever at politiet kommer med en forklaring.

Han varsler at regjeringen vil ta grep etter å ha mottatt politiets rapport fra aksjonen.