Kina vil ha globalt QR-kode-system – menneskerettighetsadvokater advarer

Kina har i stor grad klart å komme seg helskinnet gjennom pandemien med strenge restriksjoner og god kustus på sine medborgere. De har unngått den andre bølgen som i høst herjer over spesielt Europa og Amerika.

Under det digitale G20-møtet tok Kinas president til orde for å etablere en internasjonal standard basert på landets trafikklys-system gjennom en QR-kode.

– Vi trenger i større grad å harmonisere politikk og standarder for å etablere en «snarvei» som gir en god flyt av folk, sa Xi Jinping under møtet, ifølge BBC.

Trafikklys-system

Han tar til orde for QR-kodene Kina allerede har tatt i bruk, som kan gi en rask oppdatering på personens helsestatus.

Kinas president Xi Jinping ønsker å åpne for økt handel og reise internasjonalt igjen og foreslår at flere land bruker landets QR-kode-system for å holde kontroll på smittespredningen. Foto: Ju Peng / Xinhua via AP / NTB Foto: NTB scanpix

Kodene kan leses av kameraet på mobiltelefoner og åpner en nettside der man får tilgang til en slags trafikklysmodell, der personer med grønt lys kan reise fritt, mens gult og rødt lys indikerer at personen trenger å være i karantene. Dette mener presidenten vil kunne gjøre det lettere for smittefrie personer å gjenoppta reiser på tvers av landegrenser uten at man trenger å frykte spredning av viruset.

Reiselivsnæringen verden over har ligget med brukket rygg siden covid-19 spredte seg fra våtmarkedene i Wuhan. Kina mener QR-kode-systemet har vært viktig i arbeidet for å unngå videre smittespredning innad i landet. Kodene har vist både helsetilstand og reisevaner, for å kunne spore smitten lettere.

– Vi håper flere land vil bli med på denne mekanismen, sa presidenten, ifølge South China Morning Post.

Menneskerettighetsadvokater advarer



Overfor BBC advarer menneskerettighetsadvokater mot at QR-kode-appen til Kina kan bli brukt til langt mer enn å overvåke smittestatusen. De frykter at en slik løsning også kan brukes til å nekte aktivister ut– eller innreise og føre til bredere overvåking.

– Et opprinnelig fokus på helse, kan lett ende opp som en trojansk hest for bredere politisk overvåking og ekskludering , advarer Kenneth Roth, toppsjef i Human Rights Watch i en Twitter-melding.

I byen Hangzhou har man planer om å å gjennomføre en permanent versjon av den QR-baserte programvaren. Den kan da for eksempel gi befolkningen en personlig poengsum basert på deres medisinske historie, helse-oppfølging og generelle livsvalg.

Andre land som Australia og Singapore har brukt QR-koder til å registrere besøk på restauranter og utesteder. Også flere steder i Norge har man kunnet bruke QR-koder for å bestille mat eller drikke og til å registrere besøk på utesteder.

Vil åpne handelen

Under G20-møtet i helgen, der verdens 20 største økonomier møttes digitalt, tok Xi også til orde for å gjenåpne den globale økonomien og få gjenopprettet industrikjeder og liberalisere handel av kritisk medisinsk materiell.

Kinesiske eksportører har skodd seg på at landet åpnet opp relativt tidlig etter nedstengningstiltakene, og på sterk global etterspørsel etter munnbind og medisinsk materiell. Eksportører i Kina har dermed også tatt markedsandeler fra utenlandske konkurrenter som er mer berørt av smitteverntiltak.