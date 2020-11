WHO-topp ber Europa tenke seg grundig om før jul

Nå mener Verdens Helseorganisasjon at årets tradisjonelle julefeiring ikke bare er i fare, men trolig må reduseres kraftig og i verste fall avlyses i en rekke land.

– Regjeringer må ta avgjørelser

– Det finnes ingen sikker måte å åpne opp land i løpet av julen. Jeg håper at vi ikke havner i en situasjon hvor vi prøver å vitenskapelig avgjøre hvor mange dager vi kan ha åpne, sier WHO-sjef Michael Ryan.

Ordene falt under en pressekonferanse mandag. Da Ryan fikk spørsmål om hvilke anbefalinger WHO vil gi til statsledere og helsemyndigheter en knapp måned før juleklokkene ringer, svarte han dette:

– Regjeringer må ta avgjørelser, og de må se på sykdommen lokalt, hvordan kontrollen ser ut, hvordan kapasiteten til pleie og testing ser ut, påpeker Ryan.

– Det vil kunne gi en følelse av trøst og glede

Han mener europeerne, i likhet med befolkningen i store deler av verden for øvrig, nå trenger et pusterom fra pandemien.

– Spørsmålet er om man har sykdommen såpass under kontroll at man kan tillate at befolkningen litt mer frihet i julen. Det vil kunne gi en følelse av trøst og glede i samfunnet, noe folk har behov for nå. Men uten å gi viruset fritt spillerom. Det er en viktig avveining, understreker Ryan, ifølge danske medier.

– Dette er ikke tiden for selvtilfredshet

I forrige uke advarte WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus om at vaksine ikke er tilstrekkelig for å stanse pandemien, og at man ikke må tenke at problemet løst så snart vaksineringen er i gang.

– En vaksine alene vil ikke sette en stopper for pandemien. Forhåpentligvis fører det til at antall dødsfall blir redusert, og at helsesystemer kan klare seg. En vaksine vil utfylle de andre verktøyene vi har, men ikke erstatte dem, sa Tedros, ifølge AFP, og la til:



– Dette er ikke tiden for selvtilfredshet. Dette er et farlig virus, som kan angripe alle systemene i kroppen. De landene som lar viruset spre seg uhindret leker med ilden, påpekte WHO-sjefen.

– Flere kontakter gir større spredning

Under mandagens pressekonferanse minnet WHOs krisesjef Michael Ryan om at julen innebærer en risiko for økt smittespredning dersom man velger å samle familie og slekt på tvers av generasjoner.

– Flere kontakter mellom mennesker gir større spredning. Hvis det er høy spredning, vil en åpning av samfunnet føre til økt infeksjon, sa Ryan, ifølge Expressen.

Samtidig oppfordret han regjeringen i hvert enkelt land om å ta kloke valg basert på smitte- og sykdomsbilde før man eventuelt beslutter å åpne opp for mer sosial kontakt.

Seniorrådgiver Bruce Aylward i Verdens helseorganisasjon mener de positive vaksineresultatene kan endre forløpet for hele coronapandemien, men at det vil ta tid før verden kan se resultater av den forestående massevaksineringen.