Avis: Storbritannia kan godkjenne koronavaksine til uka

Avisa får opplyst at britiske helsemyndigheter er i ferd med å begynne en formell godkjennelse av vaksinen og at det britiske helsevesenet NHS er bedt om å forberede seg på vaksinering fra 1. desember.

Dermed kan britene bli de første til å godkjenne vaksinen, ifølge The Telegraph. Storbritannia har bestilt 40 millioner doser og venter å få levert ti millioner av dem innen nyttår.

Hver person må gis to doser, og ti millioner er med andre ord nok til å vaksinere fem millioner mennesker.

Landets uavhengige medisintilsyn MHRA ble før helgen bedt om å studere Pfizers koronavaksine så snart som mulig med sikte på snarlig godkjenning.

The Telegraph skriver også at statsminister Boris Johnson ønsker å lempe på koronatiltakene i julen, og en regjeringskilde sier til det tyske nyhetsbyrået DPA at Johnson vil legge fram detaljer om dette mandag.

Også USA håper å kunne starte med omfattende vaksinering før jul.

Vaksineekspertene i landets mat- og medisintilsyn FDA skal trolig møtes fra 8. til 10. desember for å drøfte en godkjenning av vaksinene til Pfizer og Moderna. Det er så ventet at den første vaksinen blir godkjent 11. eller 12. desember og at utsendelsen kan starte to dager etter.