Etiopias militære gir Tigray frist til å overgi seg

Konflikten har gått inn i en siste fase, med Etiopias neste store offensiv rettet mot hovedsetet i Tigray-regionen, Mekele, hvor opprørerne fra Tigray People's Liberation Front (TPLF) skjuler seg, bekrefter statsminister Abiy Ahmed søndag.

Uttalelsen kommer en dag etter at det etiopiske forsvaret tok tilbake makten i Adigrat, den nest største byen i Tigray.

Vil angripe byen med stridsvogner

Det etiopiske militæret sier de vil angripe byen og dens befolkning uten nåde, om ikke TPLF overgir seg innen tidsfristen.

– Fra nå av vil kampene utspille seg med stridsvogner, advarer en talsperson for militæret, som også har gitt beskjed til byens befolkning på drøyt en halv million om å «redde seg selv» ved å flykte fra byen før et eventuelt slag.

Frykter krigsforbrytelser

Det er uttalelser som har fått menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) til å reagere.

– Å behandle en hel by som et militært mål vil ikke bare være ulovlig, men det kan også bli ansett som en slags kollektiv straff, tvitret en ansatt i HRW søndag.

«Med andre ord, krigsforbrytelse», svarte tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver i USA Susan Rice i en annen tweet.

FN frykter humanitær katastrofe

Den afrikanske union (AU) sa lørdag at de vil sende en spesialutsending for å megle mellom partene, men Abiy kaller kunngjøringen «fake news».

Kampene den siste måneden har ført mange etiopiere på flukt, og FN venter at mer enn 200.000 flyktninger reiser til Sudan nærmeste framtid, ifølge UNHCR.

FN melder også om at en humanitær krise er på trappene, etter at den internasjonale organisasjonene har anslått at om lag 2 millioner mennesker i regionen sårt trenger mat og medisiner.