Titusener av standhaftige hviterussere marsjerer i Minsk

Demonstrantene holder fast på at Lukasjenko vant valget i august på grunn av valgfusk. Selv om tusenvis er pågrepet og mange er blitt utsatt for politivold, fortsetter protestene.

Et stort antall sikkerhetsstyrker var igjen utplassert i byen, med pansrede kjøretøy og utstyrt med vannkanoner. Byens største plasser og torg er avsperret med metallgjerder, og flere undergrunnsstasjoner er stengt.

Mange pågrepet

Allerede da demonstrantene begynte å samle seg i Minsks utkanter for å marsjere til sentrum, begynte sikkerhetsstyrkene å pågripe folk.

Under hver av de to siste søndagsprotestene er rundt 1.000 mennesker arrestert.

Søndagens marsj gikk under parolen Marsj mot fascisme, et pek til Lukasjenko som nylig kalte demonstrantene fascister.

– Jeg kan ikke akseptere det som skjer nå. Det kjennes som om jeg må kaste opp når jeg tenker på folkene som har makten i landet, og verdiene de forsvarer, sier Olga Mattsjits, en av demonstrantene, til AFP.

For barna og verdigheten

En annen, Aleksandr Ignatov (72), sier han protesterer for framtiden til sine barn og for sin egen verdighet.

– De ønsker å dra verdigheten vår ned i søla, sier han.

Det har vært massedemonstrasjoner i Minsk og andre byer i landet hver helg siden presidentvalget 9. august, som opposisjonen og utenlandske observatører sier ikke var frie og rettferdige.

Regimet hevder at Lukasjenko fikk over 80 prosent av stemmene, mens opposisjonen mener at Svetlana Tikhanovskaja er valgets rette vinner.