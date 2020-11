SOHR: Minst 14 proiranske krigere drept i luftangrep i Syria

Angrepene ble gjennomført lørdag kveld og var rettet mot et grenseområde like ved Irak i provinsen Deir al-Zor, opplyser Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) søndag.

Israelske myndigheter har ikke kommentert opplysningene.

Onsdag ble det meldt at ti personer, blant dem både syriske soldater, iranere og personer med ukjent nasjonalitet, ble drept i israelske flyangrep ved grensen mellom Syria og Israel.