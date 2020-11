Uro for koronasmitte etter minkprotest i Danmark

Om lag 800 traktorer deltok i lørdagens demonstrasjoner i København og Aarhus, og også mennesker til fots sluttet seg til protestene.

Professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet sier til danske TV2 at det er tydelig at folk ikke holder avstand etter å ha sett bilder fra demonstrasjonene.

Han påpeker at deltakerne kommer fra hele landet, og at mange av dem kommer fra minkfarmer, noe som innebærer en uheldig blanding av brudd på smittevernreglene.

Han får støtte av Niels Høiby, professor i klinisk mikrobiologi ved Rigshospitalet, som kaller demonstrasjonene for en risikosituasjon.

– Det kan svært godt hende at et par personer er smittet, og at de smitter andre selv om de ikke har noen symptomer, sier han.