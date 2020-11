Senator i avgjørende omkamp isolert etter mulig koronasmitte

Loeffler må ut i omkamp om sitt senatssete mot demokraten Raphael Warnock 5. januar. Det er omkamp om to plasser i Georgia, og Demokratene må vinne begge for å ta kontroll over Senatet.

Lørdag kveld ble det kjent at senatskvinnen har gått i isolasjon etter at hun først testet positivt og deretter fikk et uklart prøvesvar. Hun har ingen symptomer, og vil drive valgkamp fra hjemmekontoret fram til hun får et nytt testsvar.

Loeffler drev fredag valgkamp sammen med USAs visepresident Mike Pence og David Perdue, den andre republikanske senatoren som må ut i omkampen i januar.