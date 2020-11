Republikansk senator fra Pennsylvania gratulerer Biden med valgseieren

Pat Toomey sendte ut en pressemelding der han gratulerer Joe Biden med valgseieren etter at kjennelsen fra den føderale domstolen ble kjent. I kjennelsen, som er på 37 sider, får Trumps argumenter om uregelmessigheter i valget i Pennsylvania regelrett slakt.

Toomey er en av flere republikanere som fram til lørdag ikke hadde erkjent at Biden vant valget. Han peker på at han kjenner dommer Matthew Brann som en konservativ republikaner og en rettferdig dommer, og at avgjørelsen er den siste i rekken av rettslige nederlag for Trump.

– Denne utviklingen, sammen med utfallet i resten av landet, bekrefter at Joe Biden vant valget i 2020. Jeg gratulerer president-elect Biden, skriver Toomey.

Senatoren understreker at både Biden og påtroppende visepresident Kamala Harris er dedikerte offentlige ansatte. Han ber Trump erkjenne valgnederlag.

– For å sikre at han blir husket for sine fremragende gjennomslag, og for å hjelpe oss med å forene landet, burde president Trump akseptere utfallet av valget og legge til rette for overføringen av presidentmakten, skriver Toomey.