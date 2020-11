Pompeo ber Taliban og Afghanistan få opp farten i fredssamtalene

Etter å ha møtt representanter fra Taliban og den afghanske regjeringen i Doha lørdag, ba Pompeo om en betydelig reduksjon av voldshandlinger og oppfordret partene til å komme fram til et politisk veikart som kan gi varig våpenhvile.

Samtidig la Pompeo og den amerikanske delegasjonen vekt på at de ønsker fortgang i fredssamtalene. Nyhetsbyrået AFP har varslet at det er kommet et gjennombrudd i samtalene, men det ble ikke offentliggjort noen detaljer om dette under møtene med Pompeo.

Utenriksministeren reiste etter møtet videre til Abu Dhabi.