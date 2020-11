Armenias statsminister vil knytte sterkere bånd til Russland – får løfter om russisk hjelp

– Vi håper vi kan styrke samarbeidet med Russland, ikke bare innen sikkerhet, men også innen militært og teknisk samarbeid, sier statsministeren i en uttalelse i forbindelse med et møte med Russlands forsvarsminister Sergej Sjoigu.

– Det var selvfølgelig harde tider før krigen, men dagens situasjon er enda vanskeligere, føyer han til.

Pasjinian er blitt kraftig kritisert for å ha inngått en våpenhvile med Aserbajdsjan som er blitt omtalt som en triumf for Aserbajdsjan og en ren kapitulasjon for Armenia.

Sjoigu lovet på sin side at Russland vil hjelpe Armenia med å håndtere konsekvensene av krigen med Aserbajdsjan. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov var også med på møtene i Jerevan og diskuterte spørsmål knyttet til humanitær bistand.

Ifølge Lavrov er det flere titusener flyktninger som trenger hjelp etter krigsherjingene i den omstridte Nagorno-Karabakh-regionen.

Den russiske delegasjonen hadde også med seg koronavaksinen Sputnik-V og løfter om at russiske leger vil bli sendt til Nagorno-Karabakh.

Møtene med den russiske delegasjonen lørdag, kommer dagen etter at aserbajdsjanske soldater begynte å rykke inn i deler av enklaven Nagorno-Karabakh, som armenske separatister har hatt full kontroll over i rundt 30 år.

Våpenhvilen innebærer at det skal utplasseres i underkant av 2.000 fredsbevarende russiske soldater i den omstridte regionen.