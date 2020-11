1 million koronasmittede i USA på seks dager

Lørdag kveld viste oversikten at 12.019.960 amerikanere har testet positivt for korona. 255.414 koronarelaterte dødsfall er registrert.

Smitten har økt kraftig de siste ukene, noe som har tvunget mange byer til å gjeninnføre strenge smitteverntiltak.

I byen New York er skolene stengt for 1,1 millioner elever, mens delstaten California lørdag innledet portforbud mellom klokka 22 og 5. I USAs tredje største by Chicago har innbyggerne siden mandag blitt bedt om å holde seg hjemme.

De føderale helsemyndighetene har dessuten bedt folk innstendig om å bli hjemme i thanksgiving-helgen neste uke.

Både det offisielle smittetallet og dødstallet er høyere i USA enn i noe annet land.

Nettstedet Worldometer har oppført 12,4 millioner koronatilfeller og over 260.000 dødsfall i USA.