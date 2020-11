Erdogan: Tyrkias framtid er i Europa

Tyrkisk leting etter gass i farvann som Hellas og Kypros regner som sine, har blitt møtte med fordømmelse fra EU.

– Vi forventer at EU holder sine løfter, ikke diskriminerer oss eller i det minste ikke blir et verktøy for åpent fiendskap rettet mot vårt land, sa Erdogan i en videotale til det tyrkiske regjeringspartiets landsmøte lørdag.

– Vi ser ikke oss selv noe annet sted enn i Europa. Vi forestiller oss å bygge en framtid sammen med Europa, sier Erdogan.

EU-toppene ventes i desember å avgjøre om Tyrkia skal ilegges nye sanksjoner.