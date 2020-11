Granatregn drepte sivile i Kabul

Foreløpig er det meldt om åtte drepte sivile og over 30 sårede, men det fryktes at tallene vil stige.

Granatene traff både et sykehus og en ambassade, og de minst 23 granatene rammet ulike deler av hovedstaden. I minst to distrikter ble de avfyrt fra små lastebiler, opplyser innenriksdepartementet.

Den ytterliggående islamistgruppa IS' afghanske fløy hevder å stå bak angrepet, ifølge etterretningsselskapet Site.

IS har utført lignende angrep før. Gruppa tok også på seg angrepene som nylig krevde over 50 menneskeliv ved to utdanningsinstitusjoner i Kabul. De fleste av ofrene var studenter.

Pompeo møtte Taliban-topp

Foruten opprørsgrupper huser Kabul flere tungt bevæpnede krigsherrer og militser som i mange år har vært i konflikt med hverandre.

Granatregnet skjedde mens den mektige opprørsbevegelsen Taliban fortsetter forhandlingene med den afghanske regjeringen i Doha i Qatar.

Taliban har i februar-avtalen med USA lovet å ikke angripe urbane områder og tok raskt avstand fra angrepet. Innenriksdepartementets talsmann Tariq Arian gir likevel Taliban skylda.

USAs utenriksminister Mike Pompeo var lørdag i Doha, der han møtte en av Talibans grunnleggere. I tillegg møtte Pompeo elleve representanter for regjeringen, som har opplevd at egen forhandlingsposisjon er blitt sterkt svekket som følge av USAs varslede tilbaketrekking.

Irans ambassade truffet

Lørdagens angrep rammet tett befolkede deler av byen, og også et stort sykehus ble truffet.

– Kraften knuste vinduer og bord, og ødela deler av en vegg. Jeg ropte etter hjelp og tilkalte andre ansatte for å evakuere barna som var innlagt på sykehuset, sier sykepleieren Mariam Rahimi (26).

– Jeg er redd og har vondt i hodet. Disse angriperne må dø, de sparer ikke engang sykehus, legger hun til.

Blant målene for angrepet i Kabul var Sedarat-plassen, der kontoret til visepresident Amrullah Saleh ligger.

Minst én granat slo ned inne på et kontor i den såkalte grønne sonen i sentrum av hovedstaden.

Den iranske ambassaden opplyser at ingen ble såret da en rakett slo ned på gårdsplassen.

Amerikanske soldater drar hjem

Granatangrepene skjer få dager etter at Trump-administrasjonen varslet at ytterligere 2.000 amerikanske soldater skal trekkes ut av landet innen få uker, noe som betyr at det kun vil være 2.500 igjen.

Blant dem som har advart mot det, er Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. I Kabul har uroen økt for hva som vil skje når afghanske sikkerhetsstyrker i stor grad blir overlatt til seg selv.

Langt fra alle opprørere i landet støtter Talibans fredssamtaler med regjeringen.

Samtalene i Doha har stått i stampe omtrent siden de startet 12. september. Men ifølge Abdullah Abdullah, afghaneren som har ansvar for regjeringens forhandlingsteam, er de svært nær ved å komme videre i samtalene og begynne å forhandle om reelle saker, deriblant sikkerhet.

FN sjokkert

FNs kontor i Afghanistan (UNAMA) skriver på Twitter at de er «dypt sjokkert» over angrepene mot sivile, og legger til at de som er ansvarlige, må stilles til ansvar.

I løpet av de siste seks månedene har Taliban stått for 53 selvmordsangrep og 1.250 eksplosjoner som har tatt livet av minst 1.210 sivile, hevdet det afghanske innenriksdepartementet tidligere i uken.

Taliban avviser ansvar for flere av angrepene de anklages for.

USAs ambassadør Ross Wilson sier i en uttalelse at afghanere ikke burde leve i terror, og at landet hans «kommer til å samarbeide med afghanerne for å hindre slike angrep og for å stille gjerningspersonene til ansvar».