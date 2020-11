IS sier gruppa står bak angrepene i Kabul

Meldingen om at IS sto bak, er lagt ut på en av gruppas kontoer på chattekanalen Telegram. I uttalelsen står det at "kalifatets soldater" avfyrte 28 Katjusja-raketter som traff et strengt bevoktet område der både presidentpalasset, vestlige ambassader og hovedkvarteret til det afghanske militæret ligger.

Opplysningene om hvilke mål som ble truffet, er ikke bekreftet av afghanske myndigheter. De har tidligere meldt at det ble skutt granater mot mål i minst seks politidistrikter, og at angrepene blant annet var rettet mot boligområder.