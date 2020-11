Ferge med over 400 om bord på grunn utenfor Sveriges østkyst

Grunnstøtingen skjedde i 13-tida lørdag ved innløpet til byen Mariehamn utenfor den svenske østkysten. Ferja tar ikke inn vann, og rederiet vurderer at det er både tryggere og mer bekvemt for passasjerene at de tilbringer natten der.

– Det skal monteres en landgang så de kan gå av i morgen og reise til sitt destinasjonssted, sier pressesjef Eleonora Hansi i Viking Line.

Båten var på vei fra Stockholm til Åbo via Mariehamn.

– Aldri opplevd lignende



Det er uklart hva hendelsen skyldes, men det rapporteres om kraftig vind i området. Viking Line har innstilt flere andre avganger.

En passasjer sier til Aftonbladet at han satt på lugaren da skipet gikk på grunn.

– Jeg så at det hadde begynt å blåse skikkelig, men så ingen grunn til å være bekymret.

Så skjedde det.

– Det ristet. Jeg har aldri opplevd noe lignende, sier han.

Ingen i fare

Det er uklart om skipet kan seile videre lørdag.

– Vi må ta oss tid til å finne ut av hva som har skjedd, men målet er å få passasjerene til destinasjonene sine så raskt som mulig. Men jeg vet ikke nøyaktig hvordan det skal gjøres, sier Eleonora Hansi, pressesjef i Viking Line, til SVT.

Ingen av passasjerene skal være i fare.