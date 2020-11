Armenias statsminister vil knytte sterkere bånd til Russland

– Vi håper vi kan styrke samarbeidet med Russland, ikke bare innen sikkerhet, men også innen militært og teknisk samarbeid, sier statsministeren i en uttalelse i forbindelse med et møte med Russlands forsvarsminister Sergej Sjoigu.

– Det var selvfølgelig harde tider før krigen, men dagens situasjon er enda vanskeligere, føyer han til.

Pasjinian er blitt kraftig kritisert for å ha inngått en våpenhvile med Aserbajdsjan som er blitt omtalt som en triumf for Aserbajdsjan og en ren kapitulasjon for Armenia.

Uttalelsen lørdag kommer dagen etter at aserbajdsjanske soldater begynte å rykke inn i deler av enklaven Nagorno-Karabakh, som armenske separatister har hatt full kontroll over i rundt 30 år.

Våpenhvilen innebærer at det skal utplasseres i underkant av 2.000 fredsbevarende russiske soldater i den omstridte regionen.