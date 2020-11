Polsk lastebil med tonnevis av juleskinker stanset trafikken sør i Danmark

Det er bare noen dager siden en ukrainsk lastebil med 22 tonn skinker veltet i det nordlige Holstebro. Veltede skinketransporter er i det hele tatt et velkjent fenomen på danske veier, spesielt i rundkjøringer.

En del av forklaringen er måten skinkene fraktes på. De ligger nemlig ikke bare i kasser, men er hengt opp i spesielle kjøttkroker. Ved sving med for høy fart, kan skinkene forskyve lastebilens tyngdepunkt såpass at den velter.

Den polske lastebilen veltet ved Nykøbing-Falster natt til lørdag. Først på ettermiddagen var det ventet at trafikken ville gå som normalt, ettersom lastebilen måtte tømmes for juleskinker, melder politiet sør på Sjælland og Lolland-Falster.

Ulykken skjedde i en rundkjøring der det tidligere har veltet flere lastebiler.

– Det er den ruten som blir brukt for å komme til ferja i Gedser. Jeg vet ikke hvor den kom fra, eller hvor den skulle hen, men det er en mulighet for at den skulle med ferja, sier politiets vaktsjef Ole Hald.