Opposisjonen i Georgia boikotter omvalg

Den tidligere sovjetrepublikken i Kaukasus er sterkt splittet mellom et regjeringsparti ledet av landets rikeste mann Bidzina Ivanisjvili og en rekke opposisjonspartier. Det største opposisjonspartiet, Den forente nasjonalbevegelsen, ledes av tidligere president Mikhail Saakasjvili, som nå lever i eksil i Ukraina.

Opposisjonen anklager regjeringspartiet Georgisk drøm for å være korrupt og føre en politikk som tjener Ivanisjvilis og hans støttespilleres egne interesser. Den anklager også partiet for massivt fusk under valget på ny nasjonalforsamling 31. oktober. Valget endte med 48 prosent til regjeringspartiet og 46 prosent til opposisjonen, ifølge de offisielle resultatene. Den statlige valgkommisjonen kontrolleres av regjeringspartiet.

Georgisk drøm vant også 13 av mandatene i landets enmannskretser, mens det må holdes nye runder i 17 andre ettersom ingen av kandidatene fikk rent flertall.

Ingen av opposisjonspartiene vil delta i nasjonalforsamlingen, og samtidig har de arrangert store demonstrasjoner mot regjeringen. At opposisjonspartiene samler seg på denne måten, har aldri tidligere skjedd i Georgia.

Georgisk drøm har hatt regjeringsmakten siden 2012, men partiets popularitet har falt kraftig som følge av økonomisk stagnasjon og det mange oppfatter som en antidemokratisk utvikling.