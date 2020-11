Hvalsafari-skipper etterforskes for brudd på dyrevelferdsloven

Dette skal ha skjedd under hvalsafari i områdene mellom Skjervøy og Kvænangen. En av dem som observerte hendelsen er politibetjent og ansatt ved lensmannskontoret på Storslett, skriver Nordlys.

– Etter en samtale med min kollega har jeg besluttet å åpne en etterforskning for å avklare om aktøren har fulgt regelverket, sier regionlensmann Ole Johan Skogmo.

– Det eksisterer en egen forskrift om gjennomføring av hvalsafari. I tillegg setter lov om dyrevelferd grenser for hva man kan gjøre i møtet med ville dyr, sier regionlensmannen.

Vitner sier at hvalsafaribåten drev med regelrett villmannskjøring mellom hvalene. Ved ett av tilfellene skal det ha sett ut som han kjørte rett på hvalen.

Skipperen selv karakteriserer påstandene som ren mobbing.

– Dette er bare tull. Vi opererer i henhold til regelverket, og respekterer fullt ut de kjørereglene som gjelder for hvalsafari. For et utrent øye kan det være vanskelig å danne seg et korrekt bilde av det som skjer, sier han.