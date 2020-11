Saudiarabisk avis: Al-Qaida-leder Ayman al-Zawahri skal være død

Den saudiarabiske nettavisen skriver at sikkerhetskilder i Pakistan og Afghanistan bekrefter at al-Qaida-lederen døde i Afghanistan i november. Ryktene om at al-Qaida-lederen er død begynte å svirre på Twitter i forrige uke.

– Han døde forrige uke i Ghazni. Han døde av astma ettersom han ikke fikk behandling, sier en person som har jobbet som oversetter for al-Qaida, og som fortsatt har bånd til terrororganisasjonen, til Arab News.

Ett av de siste sikre livstegnene til al-Zawahri var da han i fjor høst oppfordret til nye angrep på Vesten for å markere årsdagen for angrepet mot USA 11. september 2001.

Det siste livstegnet kom ifølge BBC i en video i mai i år, der al-Qaida-lederen forsøkte å motbevise ateisme.

Maktvakuum

Dersom dødsfallet blir bekreftet, er al-Qaida i et maktmessig vakuum. Al-Zawahri, en egyptisk statsborger, er regnet som en av hjernene bak det globale terrornettverket. Han var lenge Osama Bin Ladens nestkommanderende, og tok over som leder da Bin Laden ble drept av amerikanske spesialstyrker i 2011.

Minst to av personene i al-Qaida-systemet som er blitt regnet som en mulig arvtaker til tronen er blitt drept det siste året.

Hamza Bin Laden, en av Osama Bin Ladens sønner, ble drept av amerikanske styrker i fjor, mens Abu Muhammad al-Masri ble drept i Iran av israelske agenter for tre måneder siden, ifølge amerikanske sikkerhetskilder.

Liten begravelse

En pakistansk sikkerhetstjenestemann sier at Pakistan antar at al-Zawahri døde i områder nær den pakistanske grensen.

– Vi tror han ikke lenger er i live. Vi er sikre på at han døde av naturlige årsaker, sier tjenestemannen.

Ifølge en person tett på al-Qaida i Afghanistan deltok en liten gruppe støttespillere i begravelsen til al-Qaida-lederen.

– Det vi vet er at han hadde pusteproblemer og døde et sted i Afghanistan, sier al-Qaida-kilden til Arab News.

Granskes av USA

En pakistansk etterretningsagent sier at landets etterretningstjeneste har overvåket Zawahris bevegelser i Afghanistan, og oppdaget at han hadde alvorlige helseproblemer og mulig nyresvikt. Han kan ikke bekrefte at terrorlederen er død.

Amerikanske myndigheter har ikke bekreftet dødsfallet, men det amerikanske etterretningssystemet er i gang med å granske meldingene, skriver nyhetsbyrået AP.

En person som nevnes som en mulig arvtaker av lederrollen i al-Qaida dersom meldingene om al-Zawahris død stemmer, er Saif Al-Adl som har hatt en lederrolle i al-Qaida i Irak.