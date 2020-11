Nederlandsk journalist hacket seg inn i EU-toppmøte etter Twitter-blemme

Forsvarsminister Ank Bijleveld la ut et bilde på Twitter som viste at hun deltok i møtet, men det hun ikke var klar over var at hun også la ut deler av passordet for å ta del i nettmøtet.

En observant Twitter-bruker oppdaget at fem av seks sifre i passordet var synlig, og tipset kringkasteren RTL. En journalist klarte å avdekke det siste sifret, og sluttet seg til det virtuelle møtet.

Da journalisten sluttet seg til møtet utbrøt en forvirret Josep Borrell, EUs utenrikssjef, «hvem er du?». Journalisten presenterte seg og forlot deretter møtet.

– Dette viser igjen at ministre må forstå hvor forsiktige de må være på Twitter, sier Nederlands statsminister Mark Rutte.

Forsvarsdepartementet kaller det en dum tabbe, og bildet er fjernet fra ministerens Twitter-konto. Bijleveld er i hjemmekarantene, og har opplyst at hun ville vise folket at hun fortsatt er aktiv i jobben.