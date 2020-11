FN-sjefen hyller fredsinitiativ i Etiopia

AU besluttet fredag å sende tre spesialutsendinger på fredsoppdrag til Etiopia, der det har brutt ut borgerkrig mellom staten og regionstyresmaktene i Tigray.

FNs generalsekretær ønsker fredsinitiativet velkommen og sier at FN gir sin fulle støtte til AUs innsats for å finne en fredelig løsning på konflikten.

– Han uttrykker også at han verdsetter at statsminister Abiy Ahmed Ali legger til rette for dette fredsinitiativet, opplyser en talsperson for Guterres.