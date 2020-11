USA lar dømt spion reise til Israel

Jonathan Pollard sonet 30 år i fengsel for å ha lekket klassifiserte amerikanske dokumenter til Israel. Han har vært underlagt regler for prøveløslatelse siden han ble sluppet fri i 2015.

Israel har siden løslatelsen bedt USA gi Pollard tillatelse til å reise til Israel. Det har det amerikanske justisdepartementet nå gått med på.

– Etter å ha gått gjennom Pollards sak, har prøveløslatelseskommisjonen kommet fram til at det ikke er bevis som gjør at den kan konkludere med at det er trolig at han bryter loven igjen, opplyser justisdepartementet.