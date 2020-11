Michigan-topper etter Trump-møte: Ingen informasjon som vil endre valgresultatet

Presidenten hadde kalt inn de republikanske lederne i delstaten til et møte i Det hvite hus for å diskutere valget. Resultatet viser at Joe Biden vinner delstaten, men det er ennå ikke formelt godkjent.

– Vi har ikke fått noen informasjon som vil kunne endre utfallet av valget i Michigan, og ledere for lovgiverne vil vi følge loven og normale prosesser som gjelder Michigans valgmenn, som vi har sagt hele tiden, opplyser republikanerne fra Michigan etter møtet i Det hvite hus.

Ifølge CNN vurderer Trump nå å kalle inn republikanske delstatspolitikere i Pennsylvania i et nytt forsøk på å overtale en delstat til å instruere sine valgmenn til å stemme på Trump.