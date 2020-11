Georgias guvernør åpner for at Trump kan utfordre valgresultatet

Etter at valgansvarlig og administrasjonsminister Brad Raffensperger fredag formelt godkjente valgresultatet, fulgte guvernør Kemp opp med å gjøre det samme.

På en pressekonferanse ville Kemp likevel ikke gi sin klare støtte til at valgresultatet stemmer. I stedet sa han at loven krever at han «formaliserer godkjenningen, som åpner for at Trump-kampanjen kan følge rettslige spor og en separat omtelling hvis den ønsker det».

Valgresultatet er blitt gjennomgått i en omtelling for hånd. Dersom Trump krever nok en omtelling, vil den skje maskinelt.