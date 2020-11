Flere skutt på kjøpesenter i Wisconsin

Det er foreløpig ikke kommet noen offisiell bekreftelse på meldingene fredag. Politiet opplyser til nyhetsbyrået AP at det dreier seg om «en svært aktiv situasjon» på Mayfair Mall i Wauwatosa utenfor Milwaukee.

Milwaukee Journal Sentinel melder at flere personer er skutt, og det meldes om et stort politioppbud. En av de første politibetjentene som ankom stedet fant to personer som var skutt. De var ved bevisstheten.

Ifølge den lokale TV-kanalen WISN-TV er minst seks personer fraktet fra stedet i ambulanser. Ifølge TV-kanalen har flere politienheter tatt seg inn i bygget.

Ordføreren i Wauwatosa bekrefter i en uttalelse til WISN-TV at flere personer er skutt, men sier det ikke har kommet meldinger om at noen er livstruende skadd.