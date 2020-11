Forbud mot ansamlinger på mer enn åtte i Sverige

Grensa for hvor mange mennesker som kan samles, blir senket fra 50, og forbudet blir gjeldende inntil videre, men forhåpentlig ikke lenger enn fire uker.

Det eneste unntaket blir begravelser og bisettelser, der opp til 20 personer kan være til stede.

Forbudet gjelder alt fra religiøse møter til dansetilstelninger og kultur- og sportsarrangement. Også retten til å demonstrere blir begrenset, men innenriksminister Mikael Damberg forsvarer det.

Rent juridisk kan svenske myndigheter ikke forby private fester, men de håper at grensa på åtte blir normen framover.

Regjeringen fjerner imidlertid ikke maksimumsgrensa på 300 personer på arrangementer der alle sitter ned, under visse vilkår.

Stenger klokka 22.30

Skjenkesteder må avslutte serveringen av alkohol klokka 22, og kan ikke holde åpent etter klokka 22.30. Dette forbudet skal gjelde helt fram til slutten av februar.

Tanken bak er at barer og restauranter bidrar til å spre coronasmitte, og at alkohol reduserer dømmekraften, opplyste sosialminister Lena Hallengren på en pressekonferanse i forrige uke.

Bransjen reagerer negativt på tiltaket, som de frykter skal føre til at folk i stedet drikker mer hjemme.

– Det er bedre at det skjer på restauranter enn i hjemmemiljø og på fester, som jeg dessverre tror blir resultatet, sier leder for bransjeorganisasjonen Visita, Jonas Siljhammar, til TT.

– På restauranter skjer alkoholkonsumet i ordnede former, og det finnes smittebegrensningstiltak, legger han til.

– Inngripende

Statsminister Stefan Löfven innrømmer at tiltakene er svært strenge.

– Dette er svært inngripende tiltak, men helt nødvendig, sier Löfven til SVT.

Han sier at årsaken til forbudene også er et resultat av svenskenes holdninger til viruset.

– I vår var folk følsomme for viruset. Da rakk det med råd og anbefalinger for å få folk til å holde avstand og endre planene sine, legger han til.

Innenriksminister Damberg understreker at situasjonen er svært alvorlig, og at det kan bli nattsvart i Sverige om det ikke handles nå.

– Flere kommer til å bli alvorlig syke, flere kommer til å dø. Alle må begrense sin sosiale omgang, minimere det fullstendig, og det nå, sier han.

Skansen stenger

De nye tiltakene har ført til at utendørsmuseet og turistattraksjonen Skansen for første gang på 129 år har besluttet å stenge portene. Museet holder åpent til fredag 27. november.

– Vi ser at vi bør stenge for å bidra ytterligere til å redusere smittespredningen og et trygt samfunn for alle, sier administrerende direktør John Brattmyhr.

Han opplyser at utendørsmuseet, som også rommer en stor scene, er i en ekstremt alvorlig økonomisk situasjon og vil måtte omstille seg for å overleve.

Lokale tiltak

I tillegg er det åpnet for mer inngripende lokale tiltak. Torsdag åpnet regjeringen i Sverige for lokale forbud mot besøk på sykehjem.

Samme dag innførte Stockholm et forbud mot sykehjemsbesøk, noe som vil vare ut november.

– Antallet bekreftede coronatilfeller øker på nytt på sykehjem, sa Stockholms ordfører Anna König Jerlmyr på en pressekonferanse.

Siden forrige uke er antallet smittede på sykehjem nesten doblet, opplyste hun.

Fredag ble det klart at Stockholm også stenger treningssentre og svømmehaller.

Malmö har også besluttet å stenge blant annet svømmehaller, kunstgallerier og andre rekreasjonsfasiliteter.

– Det er et problem å stenge dem fordi de har en viktig funksjon for samhold i samfunnet. Men akkurat nå er ikke tidspunktet å besøke dem, sier en talsmann for myndighetene i Malmö.

En av ti tester er positive

Ytterligere 66 personer har nå dødd av eller med corona, og totalt er det registrert 6.406 coronadødsfall, viser tall fra Folkhälsomyndigheten.

Fredag ble det registrert 7.240 smittetilfeller på ett døgn, noe som innebærer en dramatisk økning fra dagen før da det ble registrert 4.600 tilfeller. Totalt er 208.295 svensker smittet av coronaviruset.

De siste to ukene har antallet smittetilfeller per 100.000 innbyggere vært 562.

Over 250.000 ble testet forrige uke, og 12,9 prosent av dem testet positivt.

– Det er fortsatt økning sammenlignet med tidligere uker. Det er fortsatt en svært alvorlig situasjon i Sverige. En høy andel av de testede er positive, sier avdelingssjef Karin Tegmark Wisell i Folkhälsomyndigheten.