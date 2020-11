Den mistenkte i Maddie-saken blir værende i fengsel

Mannen er kun identifisert som Christian B. Han ble i desember 2019 dømt til sju års fengsel for voldtekt av en 72 år gammel kvinne i den portugisiske feriebyen Praia da Luz i 2005, den samme byen tre år gamle Maddie forsvant fra to år senere.

Han anket dommen til EU-domstolen med henvisning til feil ved utleveringen. Domstolen kom i september til at straffen var riktig, en kjennelse som banet veien for at den tyske domstolen avviste anken som ubegrunnet.

Christian B. har en rekke dommer bak seg og soner nå i Kiel en dom for narkotikasmugling. Denne dommen er ferdig sonet i januar 2021. Han søkte om framskutt løslatelse og kunne ha vært frigitt om ikke voldtektsdommen hadde blitt bekreftet.

Nå må han begynne soningen av de sju årene i slutten av januar neste år.

Den nesten fire år gamle Madeleine McCann forsvant 3. mai 2007, og til tross for en internasjonal jakt på en eller flere gjerningsmenn, ble ingen tatt.

Men i juni overrasket tyske påtalemyndigheter med å kunngjøre at de gransket Christian B. i forbindelse med forsvinningen og at de hadde «konkrete bevis» for at det var han som drepte McCann.

Britisk politi behandler fortsatt dette som en forsvinningssak og er øyensynlig ikke overbevist om at Christian B. er drapsmannen.