Tysk mann arrestert mistenkt for kannibalisme

En mann kjent som Stefan R er anholdt i Berlin, mistenkt for å ha begått et seksuelt motivert drap etter at levninger ble funnet i en park nord i Berlin, skriver BBC.

Offeret er en 44 år gammel mann kjent som Stefan T som ble meldt savnet for to måneder siden. Han forlot sin leilighet i Berlin natt til 5. september, og ble senere meldt savnet av sine venner. Politiet mistenker at 44-åringen er offer for kannibalisme.

– Beinrestene som ble funnet var rensket, noe som leder oss til å tro at Stefan T er offer for kannibalisme, sier politiet til den tyske avisen BZ.



Det ble gjennomført søk i leiligheten til den mistenkte 41-åringen, som er mattelærer ved en skole i den tyske hovedstaden. Ifølge Berlin-avisen ble det funnet søk og nedlastede filer på den mistenktes datamaskin som tyder på en interesse for kannibalisme. Han skal også ha kommentert på diverse forum om kannibalisme på nett. Det var to turgåere som kom over beinrestene i parken 8. november. Mistenkte ble arrestert onsdag.