Rekordhøy coronasmitte i Russland

Samtidig opplyser flere sykehus at de er i ferd med å gå tomme for legemidler som brukes i behandlingen av coronapasienter. Russland har nå over to millioner smittede, mens tallet på døde er kommet opp i 35.311. Bare fredag steg dette tallet med 35.

Flere distributører varsler at mulighetene for å fylle de tomme lagrene er små ettersom etterspørselen er langt større enn tilgangen.

Russland har registrert det femte høyeste antallet smittede i verden så langt under pandemien. Reuters melder at landets helsevesen, særlig i millionbyen Moskva, er i ferd å knele.

Leger i flere russiske regioner rapporterer om mangel på antibiotika, legemidler mot virus og andre medikamenter som brukes i behandlingen av covid-pasienter.

– Overleger ringer meg med få minutters mellomrom og bønnfaller meg om medisiner. De har ingenting å behandle sine pasienter med. Og jeg har ikke noe å tilby dem, sier en anonym medeier i en bedrift som distribuerer legemidler i Russland.