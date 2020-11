Sverige innfører de første begrensningene på alkoholservering

Skjenkesteder kan heller ikke holde åpent etter klokka 22.30.

Forbudet skal gjelde helt fram til slutten av februar.

Tanken bak tiltaket er at barer og restauranter kan bidra til å spre coronasmitte og at alkohol reduserer dømmekraften, opplyste sosialminister Lena Hallengren at på en pressekonferanse i forrige uke.

Bransjen har reagert negativt på tiltaket, som de frykter kan føre til at folk i stedet drikker mer hjemme.

– Det er bedre at det skjer på restauranter enn i hjemmemiljø og på fester, som jeg dessverre tror blir konsekvensene, sier leder for bransjeorganisasjonen Visita, Jonas Siljhammar til TT.

– På restauranter skjer alkoholkonsumet i ordnede former, og det finnes smittebegrensningstiltak, legger han til.